Массимо Каррера – итальянским СМИ: «Промес способен заиграть в других чемпионатах»

Автор: Владимир Шевелев 0

Massimo Carrera & Promes

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями. Специалист рассуждает о способностях хавбека красно-белых Квинси Промеса заиграть в топ-чемпионате.

«Промес — качественный игрок, он, несомненно, способен заиграть в других чемпионатах, так как обладает техникой, скоростью и может находить слабые места соперника. Он потихоньку развивается и крепчает», — сказал Каррера.

В нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги Промес принял участие в 19 матчах, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttomercatoweb
 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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