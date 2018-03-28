Массимо Каррера – итальянским СМИ: «Промес способен заиграть в других чемпионатах»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями. Специалист рассуждает о способностях хавбека красно-белых Квинси Промеса заиграть в топ-чемпионате.

«Промес — качественный игрок, он, несомненно, способен заиграть в других чемпионатах, так как обладает техникой, скоростью и может находить слабые места соперника. Он потихоньку развивается и крепчает», — сказал Каррера.

В нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги Промес принял участие в 19 матчах, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»