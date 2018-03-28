Роберто Карлос назвал место Неймара в списке мировых звезд

Автор: Владимир Шевелев 0

Neymar Ronaldo

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением. Он высказался о месте форварда «ПСЖ» Неймара в рейтинге лучших игроков мира.

«Я думаю, Неймар правильно сделал, перейдя в «ПСЖ». Чтобы стать лучшим в мире, ему нужно было уйти из «Барселоны», потому что там есть Месси. Он должен понимать, что пока Месси и Роналду в порядке, ему придется довольствоваться третьим местом.

Его травма – это то, что нужно принять. Мы, бразильцы, очень религиозны. Не думаю, что произошедшее – случайность. Теперь он будет больше сосредоточен на работе, будет больше заботиться о себе», – сказал Карлос.

В текущем сезоне на счету Неймара 20 игр в Лиге 1, 20 забитых мячей и 16 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: France Football 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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