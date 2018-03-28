Раджа Наингголан оштрафован и на месяц лишен прав за вождение в нетрезвом виде

Бельгийский суд признал виновным полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана. Хавбек римлян вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения.

В марте 2017 года, после матча Бельгия – Греция (1:1), 29-летний хавбек вместе с другом посетил ночной клуб, а затем, около 7 часов утра, полиция задержала игрока за рулем Audi A1. Тест на содержание алкоголя в крови показал 0,82 промилле.

Наингголан сперва утверждал, что машину вел его друг, а он просто оказался за рулем припаркованного транспортно средства, но позже футболист признал вину. Бельгийский хавбек оштрафован на 1600 евро и на месяц лишен водительских прав.

В текущем сезоне Раджа Наингголан провел за «Рому» 24 матча в Серии А, забил три мяча и отдал 8 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Het Nieuwsblad

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»