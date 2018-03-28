«ПСЖ» хочет выкупить Миралема Пьянича из «Ювентуса»

Автор: Владимир Шевелев 0

Miralem Pjanić

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может оказаться во Франции. В его трансфере заинтересован «ПСЖ».

Парижский клуб готов предложить балканцу 5-летний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год после вычета налогов – почти в 2 раза больше его нынешней зарплаты (4,5 миллиона).

Сам Пьянич пока не выразил желания покинуть «Юве». Туринский клуб также не намерен его продавать. «Ювентус» оценивает Пьянича в 50 миллионов евро – только при таких условиях трансфера руководство, возможно, изучит предложение.

В текущем сезоне боснийский хавбек провел за «Старую синьору» 24 матча в Серии  А, забил четыре мяча и отдал 9 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dela Sera 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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