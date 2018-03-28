«Ливерпуль» желает получить за Мохамеда Салаха не менее 200 миллионов евро

«Ливерпуль» готов продать своего форварда Мохамеда Салаха. Но только за очень большие деньги.

Ранее сообщалось, что Салах продлит контракт с «Ливерпулем» и будет зарабатывать 200 000 фунтов в неделю.

Источник сообщает, что «Реал» сохраняет интерес к футболисту. При этом новый контракт позволит поднять сумму отступных до 200 миллионов евро, которые он и потребует у «Реала» в случае поступления предложения. На данный момент «Реал» платить такие деньги не готов.

В текущем сезоне 25-летний Мохамед Салах провел 41 матч за «Ливерпуль» и забил 36 мячей и сделал 12 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Don Balon

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»