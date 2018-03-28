Фанаты «Спартака» в память о погибших в Кемерове проведут в тишине первый тайм матча с «Тосно»

Автор: Владимир Шевелев 0

Спартак фанаты

Группировка фанатов «Спартака» «Ультра Север» проведет памятную акцию. На матче против «Тосно» выразит уважение погибшим при пожаре в Кемерове.

Весь первый тайм фанаты проведут в тишине и призывают присоединиться к ним остальных. Напомним, что в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли десятки человек.

Матч «Спартак» – «Тосно» пройдет 31 марта на «Открытие Арене». начало — в 19:00 по московскому времени.

В текущем сезоне красно-белые занимают второе место в РФПЛ, набрав 44 очка в 23 матчах. «Тосно» — на 14 месте, с 23 очками в 23 встречах.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Ультра Север» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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