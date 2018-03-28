Фанаты «Спартака» в память о погибших в Кемерове проведут в тишине первый тайм матча с «Тосно»

Группировка фанатов «Спартака» «Ультра Север» проведет памятную акцию. На матче против «Тосно» выразит уважение погибшим при пожаре в Кемерове.

Весь первый тайм фанаты проведут в тишине и призывают присоединиться к ним остальных. Напомним, что в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли десятки человек.

Матч «Спартак» – «Тосно» пройдет 31 марта на «Открытие Арене». начало — в 19:00 по московскому времени.

Мы все скорбим о погибших в результате пожара 25.03 в городе Кемерово и выражаем соболезнования семьям погибших. В связи со случившимся, первый тайм мы проведем в тишине. Призываем всех сочувствующих присоединиться к нашей акции. pic.twitter.com/KiXiBu42qd — Ультра Север (@Ultra_spartak) March 28, 2018

В текущем сезоне красно-белые занимают второе место в РФПЛ, набрав 44 очка в 23 матчах. «Тосно» — на 14 месте, с 23 очками в 23 встречах.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Ультра Север»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»