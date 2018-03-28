Паулу Фонсека может возглавить «Эвертон»

По окончании нынешнего сезона руководство «Эвертона» намерено произвести кадровые перестановки. В числе приоритетов — произвести замену на посту главного тренера команды.

Как утверждает издание, клуб уволит нынешнего наставника «ирисок» Сэма Эллардайса, поскольку не видит перспектив при дальнейшей работе английского специалиста. На его место руководство «Эвертона» планирует пригласить нынешнего главного тренера донецкого «Шахтера» Паулу Фонсеку.

Ранее португальский специалист заявлял, что «Шахтер» предложил ему продлить действующее соглашение, однако он еще не принял окончательного решения насчет своего будущего.

В текущем сезоне донецкий «Шахтер» под руководством Фонсеки занимает первое место в чемпионате Украины, набрав 57 очков в 24 играх. Также португальский специалист вывел «горняков» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Эвертон», ведомый Эллардайсом, набрал 40 очков в 31 матче АПЛ и занимает девятое место.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»