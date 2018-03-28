Бывшему врачу «Спартака» Лю Хуншену грозит до 5 лет тюрьмы

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэнь нанес травму школьнику, который избил его сына. Теперь китайскому доктору грозит тюремный срок.

Инцидент произошел 20 марта. Супруга экс-доктора московского клуба рассказала ему, что их сына избил в школе учащийся в параллельном классе мальчик. В ходе разговора с директором выяснилось, что все началось из-за оскорблений сына и дочери китайского врача, которая также учится в этой школе.

«Я быстро закончил дела и через несколько минут уже был в учебном заведении. Там в медицинском кабинете находился мой мальчик. У него были синяки под глазами и распухший нос. И тут я не знаю, что со мной случилось. Сам не понимаю, почему ударил ногой по ноге школьника. Мне очень стыдно», – сказал Хуншэнь.

У сына доктора перелом носа, у мальчика, который его избил и которого ударил сам врач – перелом берцовой кости левой ноги. Родители обидчика пообщались с Хуншэнем и пообещали не подавать на него заявление в полицию, поскольку не имеют к нему претензий.

Несмотря на это, полиция уже возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, по которой Хуншэню грозит до 5 лет заключения. Напомним, что Лю живет в России уже 25 лет и женат на россиянке. Он с 2004 года работал в «Спартаке», но покинул постоянную должность в клубе в прошлом году.

Фото: Global Look Press

Источник: «Московский комсомолец»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»