Карлос Тевес травмировался, играя в футбол в тюрьме

Автор: Владимир Шевелев 0

Carlos Tevez

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму. Он играл в футбол в одной из тюрем, где с 2010 года отбывает наказание его брат.

По приглашению брата Тевес принял участие в игре, но во время матча получил мышечную травму и теперь будет вынужден пропустить около месяца.

Тевес вернулся в Аргентину в январе 2018 года. Ранее форвард играл за «Бока Хуниорс» с 2001 по 2005 год.

В текущем сезоне Карлитос провел за «Боку» 7 матчей в чемпионате Аргентины,  забил три мяча и сделал 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Clarin
 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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