Карлос Тевес травмировался, играя в футбол в тюрьме

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму. Он играл в футбол в одной из тюрем, где с 2010 года отбывает наказание его брат.
По приглашению брата Тевес принял участие в игре, но во время матча получил мышечную травму и теперь будет вынужден пропустить около месяца.
Тевес вернулся в Аргентину в январе 2018 года. Ранее форвард играл за «Бока Хуниорс» с 2001 по 2005 год.
В текущем сезоне Карлитос провел за «Боку» 7 матчей в чемпионате Аргентины, забил три мяча и сделал 2 результативные передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: Clarin