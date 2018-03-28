Римский «Лацио» потерял два миллиона евро из-за мошенников

Автор: Владимир Шевелев 0

Stefan De Vrij 2

«Лацио» потерял 2 миллиона евро. Их необходимо было перевести «Фейеноорду» за трансфер Стефана де Врея в качестве заключительного транша.

Как утверждает источник, римский клуб стал жертвой хакеров-мошенников. «Лацио» перевел деньги на банковский счет, который пришел им в поддельном письме на электронную почту.

В клубе не обратили внимание (письмо содержало и эмблему «Фейеноорда», и данные якобы сотрудника клуба) и переслали деньги на указанный счет. Позже выяснилось, что голландский клуб не получил транш. Полицейским удалось отследить деньги, ведется расследование.

В текущем сезоне Стефан де Врей провел за римлян 27 матчей в Серии А и забил четыре мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: Il Tempo

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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