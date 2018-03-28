РФС начал проверку по ситуации с расистскими оскорблениями на матче Россия – Франция

Автор: Владимир Шевелев 0

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Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин рассказал о ситуации с расистскими оскорблениями. Им подверглись игроки сборной Франции во время матча с Россией в Санкт-Петербурге (3:1).

«В данный момент ведется расследование, все детали будут тщательно проверены. Как только появятся итоговые результаты, мы о них обязательно сообщим. В случае выявления нарушений, будут предприняты соответствующие меры», – сказал Смертин.

По информации работавшего на игре фотографа AFP на игре он слышал расистские выкрики с фанатских трибун в адрес полузащитника французской сборной Поля Погба и нападающего Усмана Дембеле. Как утверждает фотограф, оскорбления Погба на почве расизма были явно слышны на 73-й минуте матча, когда хавбек завладел мячом.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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