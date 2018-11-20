Александр Головин о Тьерри Анри: «Двойная мотивация работать с таким тренером»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о главном тренере клуба Тьерри Анри. 41-летний специалист возглавил команду в октябре 2018 года.
– Каково работать с легендарным Тьерри Анри?
– Для меня двойная мотивация работать с таким тренером. Знаю, каким он был футболистом, хочется равняться на его игру. Он является примером для меня.
– Что самое главное, чему научил Анри?
– Сейчас мы больше работаем над дисциплиной в команде. Начинаем больше работать над обороной. Если плохая оборона, то уже не важно, что будет в атаке. В данный момент это самое главное, – сказал Головин.
Фото: Global Look Press
Источник: официальная группа «Монако» «ВКонтакте»