Александр Головин о Тьерри Анри: «Двойная мотивация работать с таким тренером»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о главном тренере клуба Тьерри Анри. 41-летний специалист возглавил команду в октябре 2018 года.

– Каково работать с легендарным Тьерри Анри?

– Для меня двойная мотивация работать с таким тренером. Знаю, каким он был футболистом, хочется равняться на его игру. Он является примером для меня.

– Что самое главное, чему научил Анри?

– Сейчас мы больше работаем над дисциплиной в команде. Начинаем больше работать над обороной. Если плохая оборона, то уже не важно, что будет в атаке. В данный момент это самое главное, – сказал Головин.

Фото: Global Look Press

Источник: официальная группа «Монако» «ВКонтакте»