Диего Коста: «Сборная Аргентины должна молиться на Месси»

Автор: Юлия Древова 0

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Диего Коста после товарищеского матча с командой Аргентины поделился мнением о критике форварда Лионеля Месси. Встреча закончилась разгромной победой «красной фурии» со счетом 6:1.

«В Аргентине любят критиковать Месси. Сегодня они увидели, что у них за сборная без него. Аргентинцы должны молиться на Месси, они должны быть благодарны ему. Если бы у них не было Месси, как бы они сводили концы с концами?», — отметил Коста.

Напомним, Месси получил незначительную травму подколенного сухожилия на тренировочном занятии, в связи с этим тренерский штаб решил предоставить ему отдых. Нападающий испанской «Барселоны» наблюдал за игрой с трибуны и покинул ее после того, как в воротах аргентинцев оказался шестой мяч.

Это поражение стало для команды Хорхе Сампаоли повторением антирекорда. В последний раз сборная Аргентины с тем же счетом проигрывала Боливии в 2009-м году.

Фото: Global Look Press
Источник: 101 Great Goals

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лионель Месси Аргентина

Лионель Месси: «Я хочу сыграть против Испании»

месси

В Аргентине попросили Лионеля Месси меньше выступать за «Барселону» в преддверии ЧМ-2018

Анри

Тьерри Анри: «Неймару нужно сменить вид спорта, если он хочет выйти из тени Месси»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 