Диего Коста: «Сборная Аргентины должна молиться на Месси»

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Диего Коста после товарищеского матча с командой Аргентины поделился мнением о критике форварда Лионеля Месси. Встреча закончилась разгромной победой «красной фурии» со счетом 6:1.

«В Аргентине любят критиковать Месси. Сегодня они увидели, что у них за сборная без него. Аргентинцы должны молиться на Месси, они должны быть благодарны ему. Если бы у них не было Месси, как бы они сводили концы с концами?», — отметил Коста.

Напомним, Месси получил незначительную травму подколенного сухожилия на тренировочном занятии, в связи с этим тренерский штаб решил предоставить ему отдых. Нападающий испанской «Барселоны» наблюдал за игрой с трибуны и покинул ее после того, как в воротах аргентинцев оказался шестой мяч.

Это поражение стало для команды Хорхе Сампаоли повторением антирекорда. В последний раз сборная Аргентины с тем же счетом проигрывала Боливии в 2009-м году.

Фото: Global Look Press

Источник: 101 Great Goals