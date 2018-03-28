Фабио Капелло отправили в отставку с поста главного тренера «Цзянсу Сунин»

Автор: Юлия Древова 0

Фабио Капелло

Фабио Капелло покинул пост главного тренера «Цзянсу Сунин». Руководство китайского клуба осталось недовольно неудачным стартом команды в нынешнем сезоне. 

Команда потерпела два поражения в трех первых турах чемпионата Китая.

71-летний итальянский специалист в июне 2017 года заключил соглашение с клубом на 18 месяцев, но его решили расторгнуть досрочно.

В прошлом сезоне Капелло привел «Цзянсу Сунин» к 12-му месту в турнирной таблице первенства.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт чемпионата Китая

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