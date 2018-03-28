СМИ: в товарищеском матче со сборной России в адрес Поля Погба и Усмана Дембеле звучали расистские кричалки

Автор: Юлия Древова 0

Во время товарищеского матча между сборными России и Франции, который прошел 27 марта в Санкт-Петербурге, некоторые игроки команды гостей могли слышать расистские кричалки в свой адрес. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу французов. 

По информации портала Topmercato, работавший на игре фотограф AFP заявил, что слышал расистские выкрики с фанатских трибун в адрес полузащитника французской сборной Поля Погба и нападающего Усмана Дембеле. Как утверждает фотограф, оскорбления Погба на почве расизма были явно слышны на 73-й минуте матча, когда хавбек завладел мячом.

Напомним, авторами забитых мячей в составе победителей стали Килиан Мбаппе, оформивший дубль, и Поль Погба. Россияне смогли ответить голом Федора Смолова.

Фото: Global Look Press
Источник: Topmercato

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