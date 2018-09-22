«Спартак»: «Андрей Ещенко и Денис Глушаков набирают оптимальную форму и получили игровую практику в дубле»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

В отчете «Спартака» о матче 8-го тура молодежного первенства России с ЦСКА (2:1) объясняется, почему Андрей Ещенко и Денис Глушаков сыграли за дубль. Игроки набирают оптимальную форму, не более.

«В стартовом составе нашей команды вышли Андрей Ещенко и Денис Глушаков (ему была доверена капитанская повязка).

Опытные защитник и хавбек набирают оптимальную форму и получили игровую практику в дубле», – сообщается на сайте «Спартака».

Ранее сообщалось, что Глушаков и Ещенко были отправлены в дубль главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой за лайк посту актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Спартака»

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