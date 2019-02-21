Лассана Диарра досрочно покидает «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Лассана Диарра покидает клуб. 33-летний французский хавбек и клуб договорились о досрочном расторжении контракта, действовавшего до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Диарра должен в ближайшее время объявить о завершении профессиональной карьеры. Футболист намерен заняться инвестициями в личные проекты и прежде всего в свой энергетический напиток Heroic Sport.

33-летний Диарра перешел в «ПСЖ» прошлой зимой из «Аль-Джазиры» на правах свободного агента. Ранее он играл за «Гавр», «Челси», «Арсенал», «Портсмут», «Реал», «Анжи», «Локомотив» и «Марсель».

Лассана является чемпионом Испании и Франции, а также обладателем Кубков Англии (дважды), Испании и Франции. За сборную Франции сыграл 34 матча.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер «ПСЖ»