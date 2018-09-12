Маурицио Дзампарини: «Пауло Дибала уйдет из «Ювентуса» в январе»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Пауло Дибала

Владелец «Палермо» Маурицио Дзампарини уверен, что нападающий Пауло Дибала покинет туринский «Ювентус» в зимнее трансферное окно. Игроком интересуются английские и испанские клубы.

«Каждый раз, когда Дибала остается на скамейке запасных, это заставляет меня плакать. Он в запасе из-за Аллегри. Аллегри стоит стать главным тренером «Палермо» и выиграть с клубом чемпионат Италии, потому что быть феноменальным наставником с «Ювентусом» довольно просто.

Два года назад я советовал Дибале поехать в Испанию, где он бы мог играть в футбол. Уверен, что он уйдет в январе, потому что «Ювентус» хочет получить € 120 млн. У него есть предложения из Испании и Англии», — сказал Зампарини.

Дибала выступал в составе «Палермо» с 2012 по 2015 год, после чего перешел в «Ювентус».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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