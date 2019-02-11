Супруга Андрея Аршавина заявила на мужа в полицию

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Андрей Аршавин

Алиса Казьмина, супруга бывшего форварда «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, подала заявление в полицию Санкт-Петербурга. Жена рассказала, что футболист угрожал ей.

Вместе с незнакомыми людьми Андрей Аршавин отобрал у нее автомобиль Mercedes GL 350 и пообещал посадить ее в тюрьму, если она не вернет деньги, которые он когда-то ей давал.

В случае подтверждения правонарушений Аршавину грозит наказание по нескольким статьям уголовного кодекса.

Пара поженилась в 2016 году, у них есть общая дочь. От первого, гражданского, брака с Юлией Барановской у экс-футболиста трое детей. В октябре 2017 года сообщалось, что Аршавин и Казьмина расстались, но об их разводе информации не было.

Фото: Global Look Press
Источник: Телеграм-канал Mash

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