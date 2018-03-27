Генеральный директор «Тосно» не готов назвать точные сроки погашения долгов клуба

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал решение Палаты по разрешению споров РФС. Комиссия запретила «Тосно» регистрировать новых игроков из-за задолженностей.

«Палата по разрешению споров РФС только сегодня приняла это решение. Пока трудно сказать конкретные сроки погашения всех долгов. Это важно сделать не только для того, чтобы участвовать в летнем трансферном окне, но и для прохождения процедуры лицензирования. С «хвостами» мы ее не пройдем в любом случае, так что времени остается не так уж и много.

Конечно, эта ситуация сказывается на настроении внутри команды, отражаясь и на тренировочном процессе, и на играх. Мы все объясняем ребятам. Все равно надо играть, побеждать и оставаться в Премьер-Лиге, чтобы развернуть потенциальных спонсоров в нашу сторону. Ждем помощи и от губернатора, и от предполагаемых инвесторов», — сказал Матюшенко.

Палата по разрешению споров обязала команду из Ленинградской области выплатить задолженности по контракту и проценты за задержку выплаты футболистам Дмитрию Богаеву и Максиму Палиенко. Также «Тосно» должен погасить задолженность по соглашению о расторжении контракта и проценты за задержку выплаты перед Младеном Кашчеланом.

В текущем сезоне «Тосно» занимает 14-е место в РФПЛ, набрав 23 очка после 23 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»