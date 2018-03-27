Защитник «Спартака» Георгий Джикия восстанавливается после травмы и операции. Он прошел плановое обследование в римской клинике «Вилла Стюарт».

Джикию в сопровождении руководителя медицинского департамента красно-белых Михаила Вартапетова принял профессор Пьер-Паоло Мариани, который делал игроку операцию.

Защитник #Спартак ’а Георгий Джикия прошел плановое обследование в римской клинике «Вилла Стюарт». Нашего игрока в сопровождении Михаила Вартапетова принял профессор Пьер-Паоло Мариани. Георгий, ждём твоего возвращения на поле! 🔴⚪️💪 pic.twitter.com/ByShaYWvqw — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 27, 2018

В январе Джикия получил разрыв крестообразных связок в контрольной игре за «Спартак». На восстановление защитнику может потребоваться до полугода. Участие Георгия в домашнем чемпионате мира в этом году остается под вопросом.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Спартака»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»