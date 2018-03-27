Георгий Джикия прошел плановое обследование

Автор: Владимир Шевелев 0

Georgi Dzhikiya

Защитник «Спартака» Георгий Джикия восстанавливается после травмы и операции. Он прошел плановое обследование в римской клинике «Вилла Стюарт».

Джикию в сопровождении руководителя медицинского департамента красно-белых Михаила Вартапетова принял профессор Пьер-Паоло Мариани, который делал игроку операцию.

В январе Джикия получил разрыв крестообразных связок в контрольной игре за «Спартак». На восстановление защитнику может потребоваться до полугода. Участие Георгия в домашнем чемпионате мира в этом году остается под вопросом.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Спартака»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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