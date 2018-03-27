Американский миллиардер может стать новым владельцем «Милана»

У «Милана» в ближайшем будущем может поменяться владелец. Покупку клуба рассматривает американский миллиардер Стивен Росс.

Состояние бизнесмена оценивается в 7,4 млрд долларов. Основной вид его деятельности – строительный бизнес. Ему также принадлежит клуб НФЛ «Майами». Нынешний владелец «россонери» Ли Йонхог испытывает финансовые трудности и близок к банкротству.

Ранее сообщалось об интересе к покупке «Милана» со стороны арабского миллиардера Саида Аль-Фаласи, а также владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева.

В текущем сезоне «россонери» занимают шестое место в Серии А, набрав 50 очков в 28 играх.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»