Американский миллиардер может стать новым владельцем «Милана»

У «Милана» в ближайшем будущем может поменяться владелец. Покупку клуба рассматривает американский миллиардер Стивен Росс.
Состояние бизнесмена оценивается в 7,4 млрд долларов. Основной вид его деятельности – строительный бизнес. Ему также принадлежит клуб НФЛ «Майами». Нынешний владелец «россонери» Ли Йонхог испытывает финансовые трудности и близок к банкротству.
Ранее сообщалось об интересе к покупке «Милана» со стороны арабского миллиардера Саида Аль-Фаласи, а также владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева.
В текущем сезоне «россонери» занимают шестое место в Серии А, набрав 50 очков в 28 играх.
Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport