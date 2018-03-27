Еженедельник «Футбол» приглашает всех на презентацию книги «Москва футбольная»

Автор: Владимир Шевелев 0

Выставка еж-ка Футбол

28 марта, в среду, в Москве пройдет второй день международной выставки «Спорт». Здесь в 14:00 в конференц-зале №1 состоится презентация книги «Москва футбольная». Приглашаем всех!

Выставка «Спорт» прходит в Сокольниках, павильон 4, в 14:00. Ждем читаталей на презентации книги «Москва футбольная», написанной специально к чемпионату мира 2018 года. Коллектив редакции еженедельника «Футбол» расскажет, как проходила работа над историческим путеводителем столицы и покажет часть фотографий, которые вошли в книгу.

Интересные истории, почти забытые легенды, и многие места, связанные с футболом — все для того, чтобы совершить увлекательное путешествие по футбольной Москве.

Столичный футбол. Как прошла презентация книги-путеводителя «Москва футбольная» с участием звезд российского футбола

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол» 

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Шоу «Футбол днем» (эфир 22 марта). Проблемы и надежды сборной России

Гризманн

«Бавария» ищет нового тренера, будущее Гризманна, в РФПЛ почтут память погибших при пожаре в Кемерово. Главные новости дня

Адем Ляич

Новый совладелец ЦСКА, футболист «Торино» перейдет в «Спартак», положительная допинг-проба Крушельницкого. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 