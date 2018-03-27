МИД Швеции еще не принял решение о возможном бойкоте ЧМ-2018

Еще одна сборная может не приехать на ЧМ-2018. В пресс-службе министерства иностранных дел Швеции сообщили, что власти страны пока не приняли решение о бойкоте ЧМ-2018 в России.

«Никаких решений по поводу политического представительства Швеции на чемпионате мира пока не было принято», — сообщили в МИД Швеции.

Накануне британское издание сообщило, что все больше стран планируют правительственный бойкот чемпионата мира в России в знак солидарности с Великобританией. Отказаться от поездки на турнир якобы готовы официальные лица из Польши, Дании, Швеции, Австралии и Японии.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что отменит поездки правительства страны и королевской семьи на чемпионат мира из-за дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании. Власти страны обвинили в организации покушения Россию. Примеру британцев последовали власти Исландии.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»