Австралия не собирается бойкотировать ЧМ-2018

Федерация футбола Австралии совместно с министром иностранных дел страны Джули Бишоп опровергли информацию о бойкоте ЧМ-20018. Из-за скандала с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на турнир не приедут представители власти из Великобритании и Польши.

«Это неправда. Правительство не рассматривает возможность бойкота чемпионата мира», — написала Бишоп на своей странице в Twitter.

That is wrong — the government is not considering a boycott of the #World Cup. https://t.co/WfEgLl7reb

— Julie Bishop (@JulieBishopMP) March 27, 2018