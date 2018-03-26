«Аякс» перевел Амина Юнеса в дубль до конца сезона

Полузащитник «Аякса» Амин Юнес конфликтует с главным тренером амстердамцев. За это он проведет в дубле остаток сезона.

Амстердамский клуб перевел туда футболиста из-за отказа выполнять требования главного тренера команды Эрика тен Хага на последних минутах матча с «Херенвеном» (4:1). Изначально планировалось, что Юнес проведет в молодежной команде «Аякса» 2 недели.

В текущем сезоне молодой хавбек провез за «аяксидов» 13 матчей в чемпионате Голландии, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Так же в активе Амина Юнеса 5 матчей за сборную Германии, в которых он дважды забил.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Аякса»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»