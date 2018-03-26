Доменико Кришито подпишет контракт с «Дженоа»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито летом покинет клуб. По завершении сезона он вернется в «Дженоа».

31-летний игрок в ближайшее время подпишет с генуэзской командой контракт до 2023 года. Летом Кришито станет свободным агентом по истечении срока контракта с «Зенитом», поэтому достанется «Дженоа» бесплатно.

За петербургский клуб он выступал с 2011 года, перебравшись как раз «Дженоа». В текущем сезоне на счету Кришито 21 матч в РФПЛ, три забитых мяча и 3 голевых паса.

Фото: Global Look Press

Источник: TMW

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»