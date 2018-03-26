Лоран Косельни рассказал, чего будет опасаться в товарищеском матче со сборной России

Автор: Юлия Древова 0

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Лоран Косельни поделился ожиданиями от товарищеской встречи национальных сборных. Кроме того, 32-летний игрок признался, что не слишком сведущ в российском футболе.

«ЦСКА я отлично знаю, они показывают качественный атакующий футбол, хороший пример — матч с «Лионом» в Лиге Европы. Я вижу, как растёт ваш чемпионат.

Русские играют очень компактно, в атакующий и динамичный футбол. Честно сказать, я знаю не так много ваших игроков. Например, Кокорина. Но это правда, что русская команда — это скорее команда, чем отдельные игроки. Этого стоит опасаться. Надеюсь, завтра мы покажем, что можем победить.

Нам приятно гостить в Санкт-Петербурге, стране, которая принимает чемпионат мира. Мы уже увидели русское гостеприимство, немного познакомились с городом. Стадион в Питере тоже прекрасен», — рассказал Косельни.

Напомним, контрольный матч между Россией и Францией пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге и начнется в 18:50 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: LIFE

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