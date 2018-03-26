Чемпионат Греции, прерванный из-за выходки Саввиди, возобновят 31 марта

Первенство Греции по футболу возобновится в ближайшую субботу, 31 марта. Чемпионат страны был прерван после инцидента, связанного с российским владельцем ПАОК Иваном Саввиди.

В 25-м туре, в котором встречались ПАОК и АЕК, владелец клуба хозяев выбежал на поле с пистолетом в кобуре, когда арбитр отменил гол его команды, сославшись на офсайд. Как стало известно позднее, судья все-таки принял решение засчитать забитый мяч.

12 марта чемпионат Греции приостановили, чтобы конфликтующие стороны смогли достичь соглашения.

АЕК, набрав 54 очка, лидирует в турнирной таблице, ПАОК — третий (49).

Фото: Global Look Press

Источник: AFP