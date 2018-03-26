«Атлетико» и «Барселона» заключили джентельменский договор по Гризманну

«Атлетико» и «Барселона» заключили соглашение, которое касается карьеры форварда «матрасников» Антуана Гризманна. Каталонский клуб согласился не вмешиваться в ход переговоров по продлению контракта нападающего с мадридцами.

Как сообщает AS, «Атлетико» всячески старается удержать 27-летнего француза в команде и пытается добиться от него продления действующего контракта. По условиям договора между клубами, «Барселона» не должна влиять на этот процесс, однако если Гризманн откажется подписать соглашение, его клуб должен незамедлительно сообщить об этом представителям сине-гранатовых, чтобы они имели преимущество перед другими командами, желающими заполучить футболиста.

В нынешнем сезоне Гризманн провел в Примере 26 матчей, отличившись 17 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: AS