Станислав Черчесов: «С Францией сыграет Андрей Лунев»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с футболистами, которые получают травмы в расположении национальной команды. Также специалист сказал, кто займет место в воротах в завтрашней товарищеской игре с Францией.

«В футболе без травм не бывает. Кузяев приехал с травмочкой. Такая же травма была у Миранчука, когда он приехал на сбор и сыграл во втором матче. Но раз на раз не приходится. Далер вчера тренировался, но еще есть неудобства, в таких ситуациях не рискуем. Рома Зобнин сыграл 85 минут, надо дать паузу, динамика хорошая. Мы никогда не рискуем игроками. Вам кажется, что что-то страшное. Но мы просто хотим предотвратить травмы.

Остальные готовятся, Игнатьев в том числе. С Францией сыграет Лунев», — заявил специалист.

Товарищеская встреча России и Франции пройдет завтра в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 18:50 по мск.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Чемпионат