Все встречи 24-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания

Игры 24-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре из Кемерово. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«25 марта 2018 года в Кемерово произошла страшная трагедия. При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли люди. Российская футбольная премьер-лига выражает самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. В это трудное время мы с вами. Крепитесь. Все матчи 24-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии», – говорится в заявлении лиги.

В результате пожара в торговом центре Кемерова погибли 64 человека. Напомним, матчи 24-го тура Премьер-лиги пройдут в ближайшие выходные.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт РФПЛ