Самуэль Умтити просит у «Барселоны» повышения зарплаты до уровня Суареса и Иньесты

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити хочет внести изменения в своем контракте. Француз требует от каталонцев повышения зарплаты.

Как сообщается, Умтити заявил о том, чтобы его зарплата была поднята до уровня Луиса Суареса или Андреаса Иньесты. В противном случае 24-летний футболист будет искать новую команду. По некоторым данным, Лионель Месси желает, чтобы Самуэль остался в «Барселоне». Мнение аргентинца влияет на трансферную политику сине-гранатовых.

Сумма отступных в текущем соглашении с Умтити составляет 60 млн евро. СМИ сообщают, что игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press

Источник: Dario Gol