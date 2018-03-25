В услугах Иско заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси»

«Реал» выставит своего полузащитника Иско на трансфер. Скорее всего, игрок сборной Испании перейдет в один из английских клубов.

По некоторым данным, основными претендентами на 25-летнего футболиста считаются «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Сообщается, что руководство королевского клуба не устраивает заниженная трансферная стоимость на Иско (50 млн евро), которую предлагают гранды АПЛ. Мадридцы собираются продать своего игрока не менее, чем за 60 млн евро.

Как известно, сам Иско уже принял решение покинуть «Реал». К «сливочным» полузащитник перешел в 2013 году из «Малаги».

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Star