Джон Стоунз: «Когда я был ребенком, я и представить не мог, что сыграю на чемпионате мира»

Защитник сборной Англии Джон Стоунз поделился эмоциями после дубля в ворота сборной Панамы. Также он отметил, что готов испытать себя в противостояниях с лучшими игроками мира.

— Могли ли вы представить, что вам удастся оформить дубль в матче чемпионата мира?

— Нет, конечно же. Когда я был ребенком, я и представить не мог, что мне предоставится возможность сыграть за сборную Англии на чемпионате мира. Не говоря уже о том, чтобы отметиться голом. Я знаю, что моя семья смотрела эту игру, так что это по-настоящему особенный момент для меня. Но для меня куда важнее тот факт, что я оказался в составе команды и я получил возможность выступить на этом турнире.

— Это не секрет, что еще не так давно вам пришлось пережить не самые лучшие дни в карьере.

— Да, это так. Но я надеюсь, что сейчас моя игра лучше всего говорит за меня. У меня был довольно удачный старт сезона, но затем у меня было несколько травм. А в составе «МанСити» мне постоянно приходится доказывать свою состоятельность. Но я всегда стараюсь гнуть свою линию, прислушиваться к себе. Но я не забываю прислушиваться к окружающим. Я знаю, что мы партнеры по команде, весь тренерский штаб, мои родные и друзья всегда поддержат меня. Я продолжаю усердно работать, чтобы стать лучше.

— Ромелу Лукаку на этом турнире уже забил 4 гола. Игра против него станет для вас непростым испытанием?

— Он настоящий топ-форвард, потому «МанЮнайтед» и заплатил за него такие большие деньги. Даже при всем желании у вас не получится пройти гладко весь турнир и не стоит искать легкого пути. Я хочу испытать себя против сильнейших оппонентов и готов к этому.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press