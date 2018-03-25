Михаил Вартапетов: «Завтра мы уточним диагноз Романа Зобнина. В ближайшие дни определим тактику лечения и сроки восстановления»

Автор: Дмитрий Темников 0

 

 

Полузащитник Роман Зобнин вернется в «Спартак» из расположения сборной России, где он получил травму. Об этом сообщил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

«Зобнин не летит в Санкт-Петербург на матч с французами. Он возвращается в «Спартак». Завтра мы уточним диагноз и в ближайшие дни определим тактику лечения и сроки восстановления Романа. Хочу отметить, что он повредил не то колено, которое ему оперировали в прошлом году», — заявил Вартапетов.

Напомним, 5 июня прошлого года Зобнин разорвал крестообразные связки колена. На восстановление ему потребовалось чуть больше 5 месяцев.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт ФК «Спартак»

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