Ближайший домашний матч «Рубина» пройдет не на «Казань-Арене»

Ближайший домашний матч «Рубина» намеченный на 7 апреля и пройдет против «Ахмата»​. Стало известно, что игра точно пройдет не на «Казань-Арене».

«Такой вариант исключен. После игры со «Спартаком» поле нужно поберечь. В данный момент агрономы делают все необходимые процедуры для того, чтобы через месяц оно было в идеальном состоянии.

23 марта стадион посетили представители ФИФА​. Никто там за голову не хватается, все все понимают. Сейчас погода в Казани налаживается и подрядчик, который несет ответственность за газон, заверил, что через месяц поле будет в полном порядке», – заявили в пресс-службе стадиона.

Планируется, что на «Казань-Арене» пройдут матчи ЧМ-2018 Франция – Австралия (16 июня), Иран – Испания (20 июня), Польша – Колумбия (24 июня) и Южная Корея – Германия (27 июня), а также по одной игре 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (6 июля).

В текущем сезоне «Рубин» занимает девятое место в РФПЛ, набрав 27 очков после 23 туров. Грозненский «Ахмат» — 11-й в турнирной таблице, с 26 очками в 22 играх.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»