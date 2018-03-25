Томас Тухель сменит Арсена Венгера на посту главного тренера «Арсенала»

Автор: Владимир Шевелев 0

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Арсен Венгер покинет свой пост. Новым главным тренером лондонского «Арсенала» станет Томас Тухель.

Сообщается, что Тухель заменит на этом посту Арсена Венгера, который возглавляет «канониров» с 1996 года. Контракт Венгера истекает летом 2019 года.

44-летний Тухель ранее покинул пост главного тренера дортмундской «Боруссии». Он отказался от варианта с «Баварией». Также он вел переговоры с «Челси» и «ПСЖ», но в итоге предпочел возглавить «Арсенал».

Ранее Тухель также работал с «Майнцем» и «Аугсбургом». Вместе с «Боруссией» он выиграл Кубок Германии.

В текущем сезоне «Арсенал» под руководством Арсена Венгера занимает шестое место в АПЛ, набрав 48 очков после 30 игр.

Фото: Global Look Press
Источник: Kicker

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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