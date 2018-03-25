Томас Тухель сменит Арсена Венгера на посту главного тренера «Арсенала»

Арсен Венгер покинет свой пост. Новым главным тренером лондонского «Арсенала» станет Томас Тухель.
Сообщается, что Тухель заменит на этом посту Арсена Венгера, который возглавляет «канониров» с 1996 года. Контракт Венгера истекает летом 2019 года.
44-летний Тухель ранее покинул пост главного тренера дортмундской «Боруссии». Он отказался от варианта с «Баварией». Также он вел переговоры с «Челси» и «ПСЖ», но в итоге предпочел возглавить «Арсенал».
Ранее Тухель также работал с «Майнцем» и «Аугсбургом». Вместе с «Боруссией» он выиграл Кубок Германии.
В текущем сезоне «Арсенал» под руководством Арсена Венгера занимает шестое место в АПЛ, набрав 48 очков после 30 игр.
Фото: Global Look Press
Источник: Kicker