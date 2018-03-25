Артем Дзюба поддержал Жано Ананидзе: «Биджо, малыш мой, держись!»

Форвард «Арсенала» Артем Дзюба отреагировал на травму полузащитника «Спартака» Жано Ананидзе. У хавбека сборной Грузии диагностировано повреждение передней крестообразной связки.
«Биджо, малыш мой!!!! Какой же ужасный период и начало года!!! Это просто кошмар!!! Дорогой мой, прошу, держись!!! Это испытание и проверка тебя!!! Ты парень с характером, поэтому я верю и знаю, что ты справишься!!! Береги себя», – написал нападающий в инстаграме.
Дзюба играл вместе с Ананидзе в «Спартаке» и «Ростове». Слово «биджо» можно перевести с грузинского как «парень».
В текущем сезоне Жано Ананидзе провел за красно-белых 6 матчей в РФПЛ и отдал одну голевую передачу.
Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Артема Дзюбы