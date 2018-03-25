Защитник «Лацио» Стефан де Врей летом станет игроком «Интера»

Защитник «Лацио» Стефан де Врей летом покинет команду. Вероятно, станет игроком «Интера».

Футболист ранее объявил, что он покинет римскую команду по окончании текущего сезона. Как сообщает источник, «Интер» уже согласовал с де Вреем условия контракта, все детали улажены. Переговоры с защитником начались около года назад, их вел спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио. Заключительный этап работы провел координатор Suning Sports Group Вальтер Сабатини.

«Интер» ускорил темп переговоров, когда стало известно об интересе к де Врею со стороны «Манчестер Сити» и «Барселоны». Футболист перейдет в миланский клуб как свободный агент. Ранее сообщалось, что «Интер» готов платить защитнику около 4 миллионов евро в год, а контракт будет рассчитан на 5 сезонов.

В текущем сезоне Стефан де Врей провел за «Лацио» 27 матчей в Серии А и забил четыре мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»