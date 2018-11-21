Александр Кокорин и Павел Мамаев заплатили компенсацию избитому ими водителю, адвокат Кокорина опровергла данную информацию

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, которые взяты под стражу по делу о хулиганстве и нанесении побоев, заплатили деньги избитому ими водителю ведущей «Первого канала» в счет компенсации морального и материального ущерба. Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова опровергла данную информацию.

«В материальном плане вопрос с водителем урегулирован – деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств», – сообщил близкий к ситуации источник.

Собеседник также добавил, что Кокорин и Мамаев принесли всем потерпевшим извинения и признали вину в полном объеме.

Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова опровергла информацию о том, что ее клиент и другой обвиняемый Павел Мамаев выплатят компенсацию водителю, которого они избили.

«Я такой информации не знаю, она не соответствует действительности», – сказала Стукалова.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАССАГН «Москва»

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