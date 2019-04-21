В заявку «Монако» на матч с «ПСЖ» включен Александр Головин

«Монако» определился с заявкой на матч 32-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ». В состав команды на игру вошел и российский полузащитник Александр Головин.

Заявка «Монако»: Субашич, Бенальо, Бадьяшиль, Балло-Туре, Жемерсон, Глик, Хенрихс, Си, Пьер-Габриэль, Раджи, Силва, Аолу, Шадли, Головин, Н’Дорам, Фалькао, Желсон, Лопеш, Силла, Винисиус.

Матч «ПСЖ» — «Монако» состоится сегодня, 21 апреля, в Париже на стадионе «Парк де Пренс», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне в составе «Монако» Головин сыграл 29 матчей, отметился 2 результативными ударами и 3 голевыми передачами. После 32 сыгранных матчей монегаски занимают 16-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. В активе команды — 32 очка. «ПСЖ», набрав 81 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Монако»