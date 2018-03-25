Хорхе Сампаоли может пригласить Пауло Дибалу и Мауро Икарди в сборную Аргентины на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли ответил на вопрос об участии на ЧМ-2018 Пауло Дибалы и Мауро Икарди. Футболисты из «Ювентуса» и «Интера» редко играют в национальной команде.

«Пауло – прекрасный игрок, но он испытывает некоторые трудности с адаптацией в сборной. Возможно, мы не так хороши в поиске позиции для него. Может быть, ему сложно переключиться с клубной схемы работы на нашу. В любом случае Пауло еще предстоит доказать, что он достоин места в национальной команде.

Ситуация с Икарди такая же, как у Дибалы. Существует разница между Мауро в «Интере» и в сборной. Нам необходимо принять решение по этим футболистам как можно быстрее. Конечно, я не исключаю того, что они смогут сыграть на чемпионате», — заявил специалист.

Напомним, Икарди дебютировал за сборную Аргентины в 2013 году и сыграл за нее в 4 встречах. У Дибалы же 12 матчей за «альбиселесте».

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport