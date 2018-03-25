Зарплата Златана Ибрагимовича в «Лос-Анджелес Гэлакси» станет меньше по сравнению с прошлой на 95 процентов

Стала известна сумма, которую Златан Ибрагимович будет получать в «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщают СМИ.

В связи с потолком зарплат в MLS, Ибрагимович получит 1,2 млн евро в год. Таким образом, 36-летний футболист пошел на 95-процентное снижение своей заработной платы в сравнении со своим прошлым клубом — «Манчестер Юнайтед». «Я хотел, чтобы люди наслаждались моей игрой и победами. Я выбрал «Гэлакси», чтобы дать им такой шанс», — так переход в команду из США прокомментировал сам швед.

Напомним, Ибрагимович подписал соглашение с «Лос-Анджелес Гэлакси» на этой неделе. Это случилось после официального объявления «Манчестер Юнайтед» о расторжении контракта с нападающим.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports Illustrated