Зарплата Златана Ибрагимовича в «Лос-Анджелес Гэлакси» станет меньше по сравнению с прошлой на 95 процентов

Автор: Дмитрий Темников 0

Стала известна сумма, которую Златан Ибрагимович будет получать в «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщают СМИ. 

В связи с потолком зарплат в MLS, Ибрагимович получит 1,2 млн евро в год. Таким образом, 36-летний футболист пошел на 95-процентное снижение своей заработной платы в сравнении со своим прошлым клубом — «Манчестер Юнайтед». «Я хотел, чтобы люди наслаждались моей игрой и победами. Я выбрал «Гэлакси», чтобы дать им такой шанс», — так переход в команду из США прокомментировал сам швед.

Напомним, Ибрагимович подписал соглашение с «Лос-Анджелес Гэлакси» на этой неделе. Это случилось после официального объявления «Манчестер Юнайтед» о расторжении контракта с нападающим.

Фото: Global Look Press
Источник: Sports Illustrated 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович подтвердил переход в «Гэлакси», выложив видео со львом

Zlatan Ibrahimović

Златан Ибрагимович на этой неделе перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Sanchez

Алексис Санчес признал вину в неуплате налогов в Испании и получил 16-месячный условный срок

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 