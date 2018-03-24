Жано Ананидзе травмировал колено в товарищеском матче сборной Грузии

Автор: Юлия Древова 0

Жано Ананидзе

Хавбек «Спартака» Жано Ананидзе получил травму в товарищеском матче за сборную Грузии против команды Литвы (4:0). 25-летний полузащитник заработал повреждение на пятой минуте встречи.

Футболист красно-белых упал на газон после игрового столкновения, схватившись за колено. Ананидзе покинул поле на носилках. Вместо него в игру вступил хавбек «Сарагосы» Георгий Папунашвили.

Напомним, что Жано вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака» только в начале марта. До этого момента игрок после операции голеностопного сустава.

Фото: Global Look Press
Источник: SportAll.Ge

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