«Манчестер Юнайтед» нацелился на Дугласа Косту

Автор: Юлия Древова 0

Дуглас Коста

Руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в покупке хавбека «Ювентуса» Дугласа Косты. Манкунианцы готовы предложить за 27-летнего бразильца 45,7 млн евро в летнее трансферное окно.

Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью поручил исполнительному директору команды Эду Вудворду оценить вероятность этого перехода.

В настоящее время права на полузащитника принадлежат мюнхенской «Баварии». Итальянский клуб взял его в аренду с правом последующего выкупа.

В составе туринцев Коста провел 35 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и семью результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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