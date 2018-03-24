Президент «Атлетико» отрицает возможный уход Антуана Гризманна

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо уверен, что форвард Антуан Гризманн не покинет клуб летом. Ранее сообщалось, что 27-летний француз согласовал условия личного контракта с «Барселоной».

«По моим данным, Антуан остается в команде. Разве что-то случилось или изменилось? Решение было принято, когда подписывали новый контракт. Гризманн — игрок «Атлетико», у него есть действующий контракт. Знаем, как важен для него чемпионат мира и поговорим с ним, конечно же», — отметил Сересо.

На этой неделе нападающий сообщил, что должен решить вопрос о продолжении карьеры до чемпионата мира – 2018.

В нынешнем сезоне Гризманн провел за «матрасников» 33 матча, отличившись 20 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana