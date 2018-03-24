Эксперты Криштиану Роналду признали, что он уклонялся от налогов

В пятницу состоялось очередное слушание в суде по делу нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, которому инкриминируется уклонение от уплаты налогов. Адвокаты футболисты привлекли для участия в процессе трех налоговых экспертов.

После четырехчасового допроса эксперты не только не стали оспаривать позицию налоговых властей по делу Роналду, но и согласились со всеми их доводами, сообщает As со ссылкой на Cadena Ser.

Более того, эксперты назвали один из аргументов защиты Криштиану «самым абсурдным» из всех, с которыми им доводилось сталкиваться. Речь идет о заявлении, что доходы от имиджевых прав должны облагаться налогом как доход от объекта движимого имущества (более низкий налог), а не как профессиональный доход, который облагается более высоким налогом.

Источник утверждает, что после таких показаний Роналду придется согласиться на переговоры с налоговыми органами об урегулировании спора. В обратном случае ему предстоит устное слушание в суде. Португальцу может грозить 10 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.

В текущем сезоне Криштиану провел за мадридцев 23 матча в примере, забил 22 мяча и отдал 8 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: As

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»