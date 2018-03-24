«Милан» и «Ливерпуль» интересуются Андре Гомешем

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может летом сменить команду. Скауты «Милана» просматривают игру 24-летнего хавбека сборной Португалии в паузе между клубными играми.

Поспособствовать переходу Гомеша может его партнер по португальской команде и форвард миланцев Андре Силва. Как сообщает источник, «Милан» может предложить вариант с арендой и правом или обязательством выкупа игрока.

На Гомеша также претендует «Ливерпуль», и англичане уже контактировали с братом и агентом португальца. Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп видит в Гомеше замену Эмре Джану, который может бесплатно покинуть клуб.

В текущем сезоне португальский хавбек провел за «Барсу» 14 матчей в Примере и получил желтую карточку.

Фото: Global Look Press

Источник: MilanNews.it

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»