Златан Ибрагимович заработает 3 млн евро в «Милане» за полгода

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович близок в возвращению в «Милан». Переговоры с агентом футболиста Мино Райолой продолжаются. И «Милан», и сам швед заинтересованы в трансфере.

Речь идет о контракте до конца сезона с возможностью продления еще на год или два, если «Милан» пробьется в Лигу чемпионов.

Ибрагимович заработает в «Милане» за полгода три миллиона евро, а не два, как сообщалось ранее.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, забив 56 голов в 85 матчах. За клуб из МЛС он играет с марта 2018-го.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia